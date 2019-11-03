صور| أصالة في البروفات استعدادًا لحفلها في "ليلة سهم" بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات صورًا للفنانة أصالة من البروفات التي تجريها قبل حفلها بالمملكة العربية السعودية، المقام في 5 نوفمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وعلق الحساب الرسمي على الصور: "لقطات من بروفات ليلة سهم، انتظرونا يوم 5 نوفمبر بليلة استثنائية".

ويشارك ضمن فعاليات الحفل الذي يحمل عنوان "ليلة سهم"، 6 من نجوم الغناء العرب وهم: ماجد المهندس، ورابح صقر، وأصالة، ونوال الكويتية، وإسماعيل مبارك، وأميمة طالب، وذلك على مسرح محمد عبده بالرياض.

يذكر أن فعاليات موسم الرياض، تقام تحت رعاية هيئة الترفيه السعودية، وتتضمن حوالي 3 آلاف فاعلية فنية ورياضية وترفيهية مختلفة.