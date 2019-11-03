تراند اليوم : بعد أنباء خلعها الحجاب .. حنان ترك تطلق تحذيرا شديد اللهجة...

أطلقت الفنانة المصرية حنان ترك تحذيرات شديدة اللهجة إلى الصحف والمؤسسات الإعلامية .

وقالت حنان في تغريدة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": "أرجو من الجميع تحري الدقة فيما ينشر عني ومني حين أني لا أمتلك سوى صفحة واحدة رسمية وموثقة على انستجرام وإنستجرام وحساب آخر على فيس بوك جاري توثيقه".

وكانت شائعات لاحقت حنان ترك خلال الفترة القادمة باحتمالية خلعها الحجاب وعودتها للفن بشكل كامل وبخاصة بعد مشاركتها في عمل إذاعي يسمى "النداهة" مع المطرب هاني عادل.

