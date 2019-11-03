شاروخان يلقي التحية على جمهوره في ذكرى ميلاده الـ54

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 نوفمبر 2019 10:41 صباحاً - يحتفل نجم بوليوود شاروخان Shahrukh Khan اليوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني بذكرى ميلاده الـ 54، ولهذه المناسبة تجمع حشد كبير من جمهوره أمام منزله في مومباي لإلقاء التحية عليه ومعايدته في هذه المناسبة، حيث ظهر على شرفة منزله وألقى التحية عليهم.

شاروخان يلقي التحية على جمهوره

وتداول رواد التواصل الإجتماعي فيديو يظهر فيه شاروخان وهو يشكر محبيه على معايدته، وطلب منهم بأن يخفضوا أصواتهم كي لا ينزعج جيرانه في المساء، كما أصر على محبيه بأن يذهبوا الى منازلهم للنوم.



يشار إلى أن شاروخان قام مؤخراً بعملية إنقاذ لأرشانا، مديرة أعمال النجمة آيشواريا راي Aishwarya Rai Bachchan بعد أن التهمت النيران مكان وجودها خلال الاحتفال بمهرجان ديوالي في منزل باتشان.

لمناسبة ذكرى ميلاده، نعرض معلومات عن حياة شاروخان:

شاروخان

بدأ شاروخان مشواره الفني في أواخر الثمانينات بظهوره في العديد من المسلسلات التلفزيونية الهندية منها مسلسل الجندي (FAUJI) ومسلسل داريا ديل (DARIYA DIL) سنة 1988 ، لكن طريق الشهرة بدأت فعلياً خلال مشاركته الأولى في السينما البوليودية، من خلال فيلم ديوانا سنة 1992 والذي حقق به نجاحًا تجاريًا كبيرًا في وقت مبكر من حياته، ومنحه جائزة فيلم فير لأفضل ممثل صاعد، لتتوالى نجاحاته منذ ذلك الحين، في العديد من الأفلام التي اكتسبت شهرة محلية وعالمية.



يعتبر شاروخان أسطورة عصره، لذلك لقبته وسائل الإعلام الهندية ب"بادشاه بوليوود" أي "ملك بوليوود" أو "الملك خان"، كما وصفته جريدة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية اليومية بأنه "أكبر نجم سينمائي في العالم".

نجم بوليوود شاروخان

وفي عام 2005 كرّمته حكومة الهند بجائزة بادما شري لإسهاماته في السينما الهندية، كما وضعته مجلة نيوزويك عام 2007 ضمن قائمة أكثر 50 شخصية ثأثيرًا في العالم، لما يتمتع به من تأثير كبير في قارة آسيا ومختلف شتات الهند والعالم، بفضل تواضعه وموهبته التمثيلية القوية في بوليوود، برصيد فني بلغ ما مجموعه 80 فيلمًا بوليووديا و 8 مسلسلات تلفزيونية هندية.



في عام 2010 صنفته مجلة تايم الأمريكية، حسب استفتاء أجرته مع قرائها، في المركز الثاني عشر كأكثر شخصية نفوذًا حول العالم.