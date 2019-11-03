تويتر يحظر حسابات “المنار” التابعة لحزب الله

كتب امير فتحي في الأحد 3 نوفمبر 2019 09:54 صباحاً - أوقفت إدارة “تويتر” جميع حسابات قناة “المنار” التابعة لـ “حزب الله” اللبناني ه كونها “تنتهك قوانين” المنصّة.
وقد علّق متحدث باسم تويتر على حظر حسابات قناة “المنار” بالقول: “لا مكان في تويتر للمنظمات الإرهابية غير القانونية وللتطرف العنيف. لدينا تاريخ طويل في اتخاذ إجراءات إنفاذ قوية، بواسطة آلية تجمع بين الناس والشراكات والتكنولوجيا”، من دون أن يضيف مزيداً من التفاصيل.
وطال هذا الحظر حساب القناة الأساسي باللغة العربية، وباللغات الفرنسية والإنكليزية والإسبانية. وكتبت القناة على موقعها الإلكتروني أن “شركة تويتر أقدمت على حظر معظم الصفحات الخاصة بقناة المنار عن منصتها وذلك بدون أي انذار مسبق”.
وأشارت المنار إلى أن الحظر والإيقاف “شملا حسابات الأخبار والبرامج في ما بدا رضوخاً لضغوطات سياسية”.
وقالت إن حساباتها “تضم أكثر من مليون متابع”. ولا يزال حساب القناة الخاص بالخبر العاجل فاعلاً، بالإضافة إلى حسابات أخرى خاصة ببرامج تعرضها القناة.
وأدرجت الولايات المتحدة حزب الله على قائمة المنظّمات الإرهابية في العام 1997. ومنذ تولي دونالد ترمب رئاسة الولايات المتحدة ازدادت العقوبات الأميركية على حزب الله.
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