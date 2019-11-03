زين العمر يحاول تقبيل مراسلة.. شاهد كيف احرجته على الهواء!

كتب امير فتحي في الأحد 3 نوفمبر 2019 09:54 صباحاً - شارك الفنان اللبناني زين العمر في مظاهرة مؤيدة للرئيس اللبناني ميشال عون على طريق القصر الجمهوري.

وأكد زين العمر خلال مقابلة مع تلفزيون “الجديد” على دعمه للرئيس ميشال عون وقال: “انا جاية عند رئيس جمهوريتي رئيس جمهورية لبنان انا بغني اغنية شعار العهد لأني مؤمن ان فخامة الرئيس العماد ميشال عون هو رئيس لبنان” واضاف “انا مؤمن ان خلاص لبنان بخطاب رئيس الجمهورية اليوم قلنا تعوا لعندي سمعوني وجعكم وكل مطالب الناس الثورة هي مطالبنا هو وجعنا وكلنا مقهورين وموجوعين ”

وعندما سألته مراسلة تلفزيون “الجديد” حليمة طبيعة عمّا إذا علّق انتماءه الحزبي إلى التيار الوطني الحر، فقال: “أنا ليس لدي بطاقة انتماء للتيار، وأنا أنتمي إلى رئيس جمهورية لبنان”، ومع إصرار حليمة طبيعة على سؤالها اقترب منها ليقبّلها على جبينها فرفضت الاخيرة وأبعدته وأكملت حديثها معه ما تسبب في احراجه قائلا “كنت عم قلك شكرا عم بوسك براسك” لترد عليه “وصلت”.