أسما شريف منير باكية: لو الشعراوي عايش كان سامحني.. ووالدي انتقدني

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الإعلامية المصري أسما شريف منير، ابنة الفنان المصري شريف منير، إنها اضطرت لإغلاق حساباتها على جميع مواقع التواصل الاجتماعي بعد تلقيها تهديدات صريحة مؤكدًة أن هاتفها الخاص لم يخلو من رسائل التهديد أيضًا.

وأكدت أسما أنها أغلقت هاتفها الخاص وجلست تبكي في غرفتها الخاصة لأنها لم تعي ما قالته كونها تمر بأزمة نفسية، مردفًة: "قعدت أعيط في السرير أنا بجد آسفة مقصدش كل اللي قولته".

وقدمت الإعلامية المصرية اعتذارها للجميع خلال مداخلة هاتفية لها على الهواء ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي المصري عمرو أديب، مضيفًة أنها لم تستوعب أن حديثها مع جمهورها حول أزمتها النفسية سيتحول خلال 10 دقائق إلى أن تقوم الدنيا ضدها.

وتابعت أسما: "الدنيا اتطربقت فوق دماغي رغم إني كتبت اعتذار وبجد أنا عمري في حياتي ما غلطت في حد عشان أنا ضد التنمر وضد الحاجات اللي فيها عنف وأذى حتى لو حيوان".

ودخلت أسما شريف منير، في نوبة بكاء على الهواء، وقالت: "أنا اتشتمت شتايم عمري ما سمعتها ومش قادرة أستوعبها رغم إني قلت أنا آسفة وحقيقي مشفتش كده في حياتي"، مردفًة أن الشيخ الشعراوي لو كان على قيد الحياة ويعيش بيننا لكان سامحها ولن يقبل برد الفعل العنيف تجاهي لأن ما حدث ليس من أخلاق الدين".

وعن رد فعل والدها الفنان شريف منير الذي تقدم معه برنامجهما التلفزيوني "أنا وبني"، قالت إن والدها انتقدها بشدة بسبب عفويتها المطلقة والزائدة عن اللزوم موضحًة أنه وصفها بـ"الشخصية المتسرعة"، ووجه لها النصيحة بتجنب التعامل بهذه الطريقة.

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وكانت الإعلامية المصرية أسما شريف منير، قد أثارت جدلًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتقدت الشيخ الشعراوي ووصفته بالمتطرف.

وكتبت "أسماء" منشورًا على صفحتها بفيسبوك: "صباح الخير عايزة آخد رأيكم في حاجة، بقالي كتير مش عندي ثقة في أغلب الشيوخ، كتير منهم مدعين ويا متشددين أوي يا خلطين الدين بالسياسة، نفسي أسمع حد معتدل محترم معلوماته مش مغلوطة، لسة في حد كده؟".

بعدها وجّهت أسما سؤالًا لمتابعيها إذا ما كانوا يعرفون شيخًا معتدلًا محترمًا يمكنها متابعته وسماع مواعظه، فرد عليها بعض المتابعين ونصحوها بمتابعة دروس الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي وتفسيره للقرآن، لترد قائلةً: "طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه ومكنتش فاهمة كل حاجه، لما كبرت شفت كام ڤيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلاً عقلي ما عرفتش استوعبه.. حقيقي استغربت".

يُذكر أن أسما شريف منير تزوجت قبل نحو عام من الفنان المصري محمود حجازي، وكان قد سبق لها الزواج مرة قبله ولها ابنة وحيدة.