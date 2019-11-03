محمد منير يؤكد أنه ليس أول ولا آخر مُبدع

أكد الكينج محمد منير، أنه ليس أول ولا آخر مبدع يقوم بإسعاد الجمهور بأغنياته وأعماله الموسيقية، مضيفا بأن مصر مليئة بالمبدعين القادرين على إسعاد الجمهور، وتابع على مسرح حفله بمهرجان الموسيقى العربية: "ربنا يحمي بلدنا مصر والشعوب العربية جميعا"، كما وجه رسالة لسوريا قائلا: "إن شاء الله سوريا راجعة وهترجع أحسن من الأول".

رفع حفل الكينج محمد منير على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، خلال افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورتها الـ28، شعار "كامل العدد"، وامتلأ الجمهور بالسعة الكاملة للمسرح الكبير الذي يُغني يه منير للمرة الأولى في تاريخه الذي يمتد لأكثر من 40 عاما.

وعقب انتهاء منير من غناء أي أغنية تتعالى هتافات الحب للكينج بـ«بنحبك يا ملك» و«الكبير كبير يا محمد يا منير»، و«بنحبك يا نمبر وان»، ليرد منير على هتافاتهم بـ«وأنا كمان بحبكم».

وافتتح محمد منير حفله على أغنية «يا ليلة عودي»، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي تفاعل معه بقوة وردد معه كلمات الأغاني وسط حالة من البهجة سادت أجواء مسرح الحفل، ثم قام بغناء «شىء من بعيد، والرزق على الله، ويا السمرة، ويا لالالي، وعلي صوتك، وشمس المغيب، وبرة الشبابيك».

وافتتحت، منذ قليل، كل من وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية، الذي ينطلق اليوم وتستمر فعالياته حتى يوم 12 من شهر نوفمبر الجاري.

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وافتتح الكينج محمد منير فعاليات المهرجان، بحفلا غنائيا اليوم 1 نوفمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويوم السبت 2 نوفمبر الفنان مدحت صالح، ويحيي النجم مروان خوري حفل يوم الأحد 3 نوفمبر، ويوم الاثنين 4 نوفمبر أمير الغناء العربي هاني شاكر، بينما تحيي أنغام حفل يوم الأربعاء 6 نوفمبر، والخميس 7 نوفمبر الفنان علي الحجار، والجمعة 8 نوفمبر الفنان عاصي الحلاني، والسبت 9 نوفمبر الموسيقار الكبير عمر خيرت، والأحد 10 نوفمبر النجم اللبناني وائل جسار، ويوم الاثنين 11 نوفمبر الفنانة فايا يونان، وتختتم فعاليات المهرجان النجمة السورية أصالة يوم 12 نوفمبر.

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