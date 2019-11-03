تيم حسن يروج لمسلسله الجديد “العميد”

كتب امير فتحي في الأحد 3 نوفمبر 2019 08:49 صباحاً - روج الممثل السوري تيم حسن لمسلسله الجديد “العميد” من خلال نشر بوستر العمل على حسابه على انستغرام. وكتب تيم حسن، تعليقا على الصورة: “قريبا العميد على شاهد ثم على mbc، إنتاج KINGSET DKL PRODUCTION، تأليف وإخراج باسم السلكا”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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