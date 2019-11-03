نانسي عجرم بإطلالات محتشمة وجذابة بين الرياض والقاهرة

كتب امير فتحي في الأحد 3 نوفمبر 2019 08:49 صباحاً - نشرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم صورا جديدة لها من الحفل الذي احيته في العاصمة المصرية القاهرة.
وعلقت نانسي عجرم على الصور قائلة: “هذا حدث جميل وجمهور رائع في القاهرة”.
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