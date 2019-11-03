شاهد.. طائرة وائل كفوري تسبّب أزمة مرورية في الأردن!

كتب امير فتحي في الأحد 3 نوفمبر 2019 08:49 صباحاً - تسبّبت طائرة الفنان اللبناني وائل كفوري في أزمة مرورية في الأردن أثناء توجهه لإحياء ليلةٍ في مهرجان “الهرم” المُقام في مدينة إربد شمال الأردن.

وفي التفاصيل، فإنَّ كفوري ولدى وصوله إلى مكان الحفل، جرى قطع طريق إربد –عمان مؤقتًا، وهو الطريق الذي هبطت فيه الطائرة إضافةً إلى تواجد حراسةٍ أمنيةٍ في محيط الحفل، الأمر الذي تسبّب بازدحام السير وأثار الاستياء والتذمر من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، معتبرين أن المسؤول عن إغلاق الطريق اتخذ قرارًا خاطئًا وغير محسوب، خصوصًا وأنَّ المنطقة المذكورة تزدحم بصالات الأفراح عدا عن أنَّ هذا الطريق هو الطريق الرئيسي للخروج والدخول إلى المدينة.

وقامت بعض حسابات مواقع التواصل الاجتماعي المهتمة بنشر فيديو يظهر فيه وهو يركب الطائرة متوجهًا إلى مكان الحفل، فيما تداول رواد التواصل الاجتماعي مقاطع أخرى تظهر الازمة التي تسبّبت بها الطائرة معربين عن استيائهم، إذ علّق أحدهم قائلاً: “الدولة صرفت بجوز بـ 1000 دينار دوريات وبنزين وتركوا اربد فاضيه عشان أمن وحماية البطل القومي وائل كفوري”.