فيفي عبده تتألق بالقفطان المغربي

كتب امير فتحي في الأحد 3 نوفمبر 2019 08:49 صباحاً - نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها بالقفطان المغربي.

وعبرت فيفي عبده من خلال التعليق على الصورة عن حبها للمغرب قائلة: “‏يا مساء الفل ‏من مصر أم الدنيا للمغرب اللي بحبه من كل قلبي❤️❤️❤️❤️❤️

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