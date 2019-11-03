شكرا لقرائتكم خبر عن عادل إمام يستأنف تصوير "فالنتينو" بعد إجازة 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف الزعيم عادل إمام تصوير مشاهده فى مسلسل "فالنتينو"، اليوم الأحد، بعد إجازة استمرت لـ3 أيام بسبب تغيير الديكورات، حيث انتهى الزعيم من تصوير 60% من مشاهده خلال الأحداث فى المسلسل، والتى جمعت بينه وبين الفنانة دلال عبد العزيز وداليا البحيرى.

وسلم المؤلف أيمن بهجت قمر جميع حلقات المسلسل لصناعه، بعد أن انتهى من كتابة الحلقات الأخيرة للعمل المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إخراج رامى إمام، ويكثف المخرج نشاطه نظرا لرغبة الشركة المنتجة فى الانتهاء من التصوير خلال شهر يناير المقبل على أقصى تقدير.

يذكر أن مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى وفاء صادق، طارق الابيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.