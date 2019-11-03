شكرا لقرائتكم خبر عن إنجي علاء: سعيدة بردود أفعال الجمهور عن مسلسل " بلا دليل " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت المؤلفة إنجي علاء عن سعادتها البالغة بردود الأفعال عن مسلسل "بلا دليل"، الذى يعرض حالياً على شاشة قناة CBC، وقالت لـ ”الخليج 365” أن الجمهور تفاعل بشكل كبيرمع أحداث المسلسل منذ عرض الحلقات الأولى، وأصبح حديثهم على السوشيال ميديا تحت شعار "مين قتل تيمور؟" وأضافت إنجي "الحمد لله ربنا عوض تعبي وتعب الفنانين بالخير".

بلا دليل يتم عرضه حاليا على قناة الـ CBC الساعة السابعة والنصف مساء وعلى قناة CBC Drama الساعة 11مساء وعلى تطبيق WATCHiT من تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي للمنتج تامرمرسي وبطولة درة وخالد سليم وحازم سميروإسلام جمال وعمر الشناوي ونيقولا معوض وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكي ومحمد لطفي شاهين وغيرهم من النجوم.