بالصور – مروان خوري يحيي حفل مهرجان الموسيقى العربية في أوبرا الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

أحيا المطرب اللبناني مروان خوري، ثاني ليالي مهرجان الموسيقى العربية، في حفل ساهر أقيم مساء السبت، على مسرح دار الأوبرا بالإسكندرية.

وقدم "خوري" مجموعة مختارة من أشهر أغانيه منها "مصر يابهية، أكبر أناني، لما انت ناوي، بتمون، معقول، العد العكسي، خدنى معاك، أنا والليل، وقصر الشوق"، بمشاركة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.

وشهدت فقرات الحفل فاصلا موسيقيا للفنان العراقي عازف القانون "فرات قدوري" الذي قدم مجموعة من أعماله الموسيقية منها "فلفل وبهار، غزل عشتار، جاز بلدي، ديما، هلال العيد، فيما قدم نجوم الأوبرا فاصلا غنائيا من أشهر الأغاني الكلاسيكية، غنت خلاله الفنانة مي حسن "شبكت قلبي، يا الاسمراني، شايف البحر شو كبير" وقدم الفنان وليد حيدر أغاني "نورا نورا وبفكر فى اللى ناسيني".

ويستضيف مسرح دار أوبرا الإسكندرية 7 حفلات ضمن مهرجان الموسيقى العربية المقام في الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر الجاري، بمشاركة نجوم الأوبرا وأبرز مطربي مصر والوطن العربي منهم "هاني شاكر، محمد ثروت، محمد الحلو، مروان خوري، عاصي الحلاني، وعد البحري، ريهام عبد الحكيم، وعازف الكمان اللبناني جهاد عقل وعازف القانون العراقي "فرات قدوري" ويختتم المهرجان فعاليته بالإسكندرية بحفل فني للفنان علي الحجار.