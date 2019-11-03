صورة| تيم حسن يكشف عن بوستر مسلسله الجديد "العميد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر الفنان تيم حسن بوستر أحدث أعماله الدرامية "العميد"، عبر حسابه على إنستجرام.

وكتب تيم، تعليقا على الصورة: "قريبا العميد على شاهد ثم على mbc، إنتاج KINGSET DKL PRODUCTION، تأليف وإخراج باسم السلكا".

المسلسل من بطولة كاريس بشارا وبديع أبو شقرا وفادي صبيح ودارينا الجندي وأنجو ريحان، ومن إنتاج لبناني.