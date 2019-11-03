تراند اليوم : حلا شيحة تصدم الجمهور بتصريحات مفاجئة عن الحجاب: ليس من أساسيات الدين...

أطلقت الفنانة العائدة من الاعتزال حلا شيحة مجموعة من التصريحات الصادمة عن ارتدائها الحجاب والنقاب لمدة 11 سنة.

وقالت "حلا" في لقاء مذاع عبر قناة "cuthecrap" عبر يوتيوب: "الحجاب ليس الأساس في الدين .. والدليل أنه لم يُذكر في أول القرآن وإنما في منتصفه".

وأضافت: "الله غفور رحيم .. والدليل إنه مش بيعاقبنا لما بنخلع الحجاب .. وبيسامحنا .. صحيح ربنا بيحب الحجاب بس مش هو دا الأساس".

وتابعت: "الصلاة والقرآن أشياء رائعة لكن ليس لها علاقة بالحجاب .. وقت ما قررت الاعتزال كنت في صراع إني مينفعش أفضل في الوسط الفني .. بس قراري وقتها كان غلط .. كان لازم أعمل موازنة".

وكانت الفنانة حلا شيحة أثارت ضجة كبرى بعد إعلان خلعها الحجاب والنقاب والعودة للفن بعد 11 سنة من الاعتزال.

