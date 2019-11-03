تراند اليوم : فنان شهير يستفز الجميع بدفاعه عن ابنة شريف منير بعد إساءتها للشعراوي: كفاكم إرهابا...

تضامن فنان مصري شهير مع الإعلامية أسما شريف منير بعد هجومها على الداعية المصري الشهير محمد متولي الشعراوي .

وقال الفنان أحمد السعدني في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "واحدة قالت مبحبش الشعراوي ومبيعجبنيش كلامه .. هو اللي قالته دا حرام في ايه يا جماعة؟ .. هل حب الشعراوي من أصول وثوابت الإسلام؟".

وتابع: "في ايه يا جماعة؟ .. كفاية إرهاب فكري .. هنلاقيها منكم ولا منهم؟".

وكانت "أسما" وصفت الشعراوي الذي يحظى بشعبية أسطورية في مصر بأنه "متطرف" قبل أن تخرج في تصريحات إعلامية وتعتذر عن إساءتها وتؤكد أن الشعراوي لو كان حيا فبالتأكيد كان سوف يسامحها.

ودافع الفنان شريف منير عن ابنته ، مؤكدًا أن خطأها يرجع إلى كونها لا تتقن اللغة العربية بشكل جيد ، ولا تعرف كيف تستخدمها باحترافية مما أوقعها في الخطأ.

