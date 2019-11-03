تراند اليوم : بعد هجومها عليه بسبب سجنها 3 سنوات .. أحمد سعد يفاجيء سمية الخشاب برد صادم...

رد الفنان أحمد سعد على التصريحات التي خرجت بها طليقته الفنانة سمية الخشاب عقب الحكم بحبسها 3 سنوات بسبب شيكات كتبتها له بدون رصيد.

ونشر أحمد سعد صورة لنفسه أثناء تواجده في أحد عربات المترو بدولة أوروبية ، وعلق قائلا: "مش واخد بالي" .

في أول تعليق لها علي حكم حبسها 3 سنوات بتهمة شيك بدون رصيد قالت الفنانة سمية الخشاب: “تنازلت كتير ومش هسيب حقي منه أبدا”.

وأوضحت الخشاب حسب تصريحات لصحف محلية، أنها كتبت شيك بمبلغ مليون جنيه لتسوية الحسابات المادية بينهما في فترة زواجهما، وأن سعد اتفق معها على أن تتنازل عن مؤخر الصداق وعن نفقتها نظرا لعدم قدرته علي دفعها، وبناءا عليه كان الاتفاق على أن تتنازل عن المؤخر والنفقة وألا يصرف الشيك إلا بعد إمضاء عقود التنازل.

وأضافت أنها طلبت منه الانتظار لحين عودتها من سفرها المفاجئ وإمضاء عقود التنازل وقيامه بصرف الشيك، إلا أنه استغل غيابها ليحصل علي حكم غيابي رغم اتفاقها معه وهو ما تسبب في عدم ذهاب محاميها للجلسة وبالتالي حصل على الحكم.

وعن الخطوة القادمة قالت الخشاب، إن محاميها سيقوم غدا بعمل معارضة على الحكم وأنها لن تترك حقها، طالما هو لا يحترم كلمته، خاصة أن هناك جلسة جمعتهما مع عدد من الشخصيات الكبيرة في العائلة ومن معارفهم للحد من المشاكل بينهما، لكنه لم يحترم ذلك، وأنها تثق في القضاء المصري النزيه للحصول على حقوقها بالقانون.