شاهد.. اسما شريف منير باكية: “لو الشيخ الشعراوي عايش كان سامحني”

كتب امير فتحي في الأحد 3 نوفمبر 2019 06:53 صباحاً - عبرت الفنانة المصرية اسما شريف منير عن صدمتها من الهجوم الواسع الذي تتعرض له على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تعليقها عن الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وكشفت أسما شريف منير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” على قناة “أم بي سي مصر” مصر، كواليس ما حدث، موضحة أنها مرت بأزمة صحية مؤخرا وبعدها حاولت التقرب أكثر من الله والحرص على العبادات، وأرادت متابعة بعض الشيوخ لكنها لم تعرف من الأفضل، فسألت متابعيها، لكي تستفيد من تجاربهم، فاقترح أحدهم اسم الشيخ الشعراوي، لترد عليه بأنها توقفت عن متابعته بسبب بعض الفيديوهات التي شاهدتها له.

تابعت أنها أخطأت بوصفها له بالتطرف، قائلة: “الكلمة دي أنا مكنتش عايزة أقولها اصلا.. وخلاص خوف اقولها ومش هقولها تاني في حياتي لحد ما أموت.. أقسم بالله أنا بقولها بمنتهى العفوية.. ومستحيلك كنت اتخيل إن دي تبقا ردود الأفعال عليها”.

وبكت أسما خلال الحديث بسبب ما تعرضت له من شتائم قاسية سواء لها أو لأسرتها، قائة: “أنا اتشتمت بأمي وأهلي وأبويا نفسه اتشتم.. أنا ضد التنمر وعمري ما اغلط في حد.. وبرضو لما اعتذرت اتشتمت تاني.. أنا مشوفتش كده في حياتي.. اقسم بالله الشيخ الشعراوي لو كان عايش كان مستحيل يبقا رد فعله كده أو بالعنف ده.. وكان أكيد سامحني، كان قالي إنتي بتقولي كده ليه ده أنا مش قصدي كده واتفاهم بالراحة”.