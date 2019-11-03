اختتام "أيام قرطاج" بتونس.. و"نورة تحلم" يفوز بالتانيت الذهبي

أسدلت الدورة الـ30 لمهرجان أيام قرطاج السينمائية ستائرها، ليلة السبت، بتونس بتوزيع الجوائز الخاصة بالأفلام الروائية والوثائقية الطويلة منها والقصيرة، التي تم عرضها خلال الدورة التي امتدت من 26 أكتوبر/تشرين الأولى الماضي حتى 2 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وفاز الفيلم التونسي "نورة تحلم" للمخرجة التونسية هند بوجمعة بجائزة "التانيت الذهبي"، لمسابقة الفيلم الروائي الطويل لمهرجان أيام قرطاج السينمائية في دورتها الثلاثين.

وسلم وزير الثقافة التونسية محمد زين العابدين الجائزة لأبطال الفيلم، الذي يستمد تفاصيله من قصة حقيقية تروي فصول حياة فتاة (الفنانة هند صبري) عاش زوجها تجربة السجن، وما طرح ذلك من إشكالات مجتمعية مرتبطة بالصورة الدونية التي يحملها المجتمع للسجين.

وجسد شخصيات الفيلم عدد من الفنانين من تونس، على غرار الفنانة هند صبري والممثل لطفي العبدلي.

وفاز فيلم "أتلانتيك" للمخرجة السنغالية ماتي ديوب بجائزة التانيت الفضي.







وقال ديوب، في كلمته بقاعة منح الجوائز بمدينة الثقافة بتونس، إن "الجائزة هي اعتراف للسينما الأفريقية، معتبرا أن الثقافة تعبر عن تضامن بين كل الشعوب".

وأشار إلى أن السينما الأفريقية تتلمس طريقها نحو التطور وفتح نوافذ جديدة على الإبداع.

فيما فاز بالتانيت البرونزي فيلم "سيدة البحر" للمخرجة السعودية شهد أمين.

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وقالت شهد أمين "إن هذا الفيلم عملت عليه منذ سنوات"، متوجهة بالشكر إلى فريق عملها الذي آمن بموضوع الفيلم.

وقد ظفر بالتانيت الذهبي للفيلم الوثائقي الطويل الفيلم السوداني "الحديث عن الأشجار" للمخرج صهيب القاسم البري، أما التانيت البرونزي فهو للفيلم الوثائقي الطويل "غياب" وهو فيلم تونسي، والتانيت الفضي للفيلم السوري "إلى سما" للمخرجة وعد الخطيب.





وحاز على جائزة الجمهور لأيام قرطاج السينمائية (دورة نجيب عياد) فيلم "نجمة الصبح" للمخرج السوري جود سعيد.

وكان الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" للمخرج أمجد أبوالعلاء فاز بجائزة "التانيت الذهبي/الطاهر شريعة" التي تمنح على هامش المهرجان، وتحمل اسم المخرج التونسي الراحل الطاهر شريعة مؤسس أيام قرطاج السينمائية الذي انطلقت أولى دوراته عام 1966.

وفاز الفيلم أيضا بجائزة أحسن "سيناريو".

يأتي تتويج الفيلم السوداني بعد أن فاز بجائزة النجمة الذهبية في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة في سبتمبر/أيلول الماضي.

وتحصل على التانيت الذهبي للفيلم الوثائقي الفيلم التونسي "من الطين"، وهو من إخرج يونس بن سليمان، أما التانيت الفضي للفيلم الوثائقي فكان من نصيب الفيلم اللبناني القصير "باسيفيك"، والتانيت البرونزي للفيلم القصير "ميتهونزي"، والتانيت الفضي للفيلم التونسي القصير "شارتر" للمخرج صبري بوزيد.

وذهبت جائزة أفضل تصوير إلى الفيلم المغربي "آدم"، أما جائزة أحسن موسيقي فتم تسليمها إلى فيلم "أتلانتيك"، وجائزة أفضل سيناريو تمنح إلى الفيلم السوداني "ستموت في العشرين".

وتحصلت هند صبري على جائزة أفضل دور نسائي عن فيلم "نورة تحلم "، وأفضل دور رجالي كان للفنان الجزائري إلياس سالم عن دوره في فيلم "أبوليلى".