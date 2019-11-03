شكرا لقرائتكم خبر عن أمسية تجمع نجوم 5 دول عربية على مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل ليالى الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية، حيث يقام أربعة حفلات مساء اليوم، تبدأ جميعها فى الثامنة مساء، وعلى المسرح الكبير يقدم النجم اللبنانى مراون خورى فاصلاً غنائياً بمصاحبة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمى يسبقة المطربة مى فاروق وعازف الجيتار الأردنى وحيد ممدوح.

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية تقدم الفرقة السلطانية العمانية للموسيقى والفنون الشعبية مجموعة من مؤلفات اعمال تراث الطرب العربى.

وتمتد الفعاليات إلى مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" حيث يحيى الفنان المغربى فؤاد زبادى فاصلاً غنائياً بمصاحبة فرقة الحفنى بقيادة المايسترو هشام نبوى يسبقه فقرتين لكل من عازف الكمان اللبنانى جهاد عقل والمطربة حسناء.

وعلى مسرح اوبرا دمنهور تحيى النجمة نادية مصطفى فاصلا غنائيا بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى، ويسبقها فاصل غنائى لكل من حنان عصام، أنغام مصطفى، أحمد إبراهيم، أحمد صبرى ومحيى صلاح.

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كما تستمر جلسات المؤتمر البحثى المصاحب وتبدأ فى العاشرة صباحاً على المسرح الصغير حيث يتم مناقشة محور اثر الحراك المجتمعي علي ابداع المرأة في الموسيقي العربية بحضور الدكتور يوسف طنوس ( لبنان ) مقرراً ، الدكتور محمد الغوانمة ( الأردن ) ، الدكتور محمد آدم سليمان ابو البشر ( السودان )، الدكتور ميشال الشمالى ( لبنان ) ، فاطمة الظاهر عباس ( العراق ) والدكتورة نجاة ظاهر حبيب الزيد ( الكويت ).

وتستأنف المناقشة فى الجلسة الثانية التى تبدأ في الثانية عشر والنصف ظهرا بحضور الدكتور محمد شبانة ( مصر ) مقرراً ، أحمد الواصل ( السعودية ) ، الدكتور الفاتح حسين احمد ( السودان ) ، الدكتور عدنان خلف ساهي ( العراق ) والدكتور معتصم عديلة ( فلسطين ).

وتستمر المسابقة المصاحبة على المسرح الصغير اعتباراً من الثالثة حتى السادسة مساء.