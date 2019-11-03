شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلاوة والد كريم عبد العزيز فى "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان أحمد حلاوة ضمن أحداث فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" والد بطل العمل الفنان كريم عبد العزيز الذى يلعب دور مقدم برامج يناقش فيه القضايا الأسرية فى المجتمع المصرى ويدخل فى صراعات وخلافات مع زوجته غادة عادل وهى الزوجة الأولى، التى تطلب منه الطلاق لكنه يرفض، ثم يقابل دينا الشربينى بالصدفة ويقع فى حبها وتجعله يذهب للمأذون للمرة الثانية ويتزوجها وتدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى.

يذكر أن آخر أعمال أحمد حلاوة مسلسل "ابن اصول" بطولة حمادة هلال، رانيا منصور، آيتن عامر، محمد نجاتى، سوزان نجم الدين، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، وفاء سالم، إيناس كامل، عماد رشاد، وغيرهم من الفنانين وهو من إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى ومن سيناريو وحوار أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير وتم طرحه فى موسم رمضان الماضى وحقق نجاح كبير .

ويعرض للنجم كريم عبد العزيز حالياً فيلم "الفيل الأزرق 2" الذى تخطت إيراداته أكثر من 100 مليون جنيه، ويشارك فى بطولته نيللى كريم، هند صبرى، إياد نصار، شيرين رضا، وآخرون، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، إنتاج سينرجى فيلمز.