صور| سميرة سعيد تنشر أبرز لقطاتها في "The voice"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الديفا سميرة سعيد عدد من أبرز لقطاتها خلال حلقة أمس من برنامج "The voice"، عبر حسابها بـ"إنستجرام".

وتأثرت الفنانة سميرة سعيد، خلال حلقة أمس في برنامج "The voice" بعد أن استبعدت المتسابقة ملك ساوند، من البرنامج، الذي يعرض حاليا على شاشة "MBC"، في موسمه الخامس.

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وقدم الثنائي ملك ساوند وكلارا عطاالله من لبنان أغنية باللغة الإنجليزية في مرحلة المواجهة، وفضلت سميرة أن تختار كلارا عطا الله لتصل إلى مرحلة العروض المباشرة.

وعبرت الفنانة سميرة سعيد عن حزنها وانهارت من البكاء في نهاية الحلقة، وحاول أعضاء لجنة التحكيم تهدئتها، وقالت لها الفنانة أحلام: "ما تعيطيش خلاص".

وتضم لجنة تحكيم برنامج "The voice"كل من الفنان راغب علامة والفنانة أحلام والفنان محمد حماقي والفنانة سميرة سعيد.