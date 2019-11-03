محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شاركت الفنانة شيماء سيف جمهورها بمقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء تواجدها في أحد الفنادق بالكويت.
وظهرت الفنانة شيماء في الفيديو بفستان سواريه أسود، وهي تجري حافية القدمين ومتجهة إلى غرفتها، وذلك بعد حضورها حفل افتتاح مهرجان "بي يوند" للأفلام القصيرة مساء أمس السبت.
وعلقت شيماء على الفيديو: "نفسي أكمل مناسبة من غير ما أقلع الكعب، يجبولي بس اللي اخترعه وأنا والله من زمارة رقبته".
وحضر افتتاح المهرجان من مصر كل من الفنانة روجينا والفنانة شيماء سيف والفنان أحمد زاهر والفنانة شيري عادل.
يُذكر أن شيماء سيف شاركت مؤخرًا مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، في تقديم عرض فكاهي خلال موسم جدة بالمملكة العربية السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| بعد حضورها حفل افتتاح مهرجان "بي يوند".. شيماء سيف تجري "حافية القدمين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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