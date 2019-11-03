"نورا تحلم" يتوج بأفضل فيلم في "قرطاج السينمائي".. تعرف على الجوائز الكاملة للدورة الـ30

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

اختتمت مساء أمس السبت فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان أيام قرطاج السينمائية، بإعلان جوائز الدورة.

وتوج الفيلم التونسي "نورا تحلم" للنجمة هند صبري، بجائزة التانيت الذهبي كأفضل فيلم في المسابقة، كما حازت هند على جائزة أفضل ممثلة عن الفيلم نفسه.

وحاز على جائزة أفضل ممثل إلياس سالم عن دوره في الفيلم الجزائري أبو ليلى، وجائزة التانيت البرونزي ذهبت إلى الفيلم السعودي سيدة البحر، والتانيت الفضي ذهبت إلى الفيلم السنغالي اتلانتكا.

بينما حصد فيلم "نجمة الصبح" للمخرج السوري جود سعيد، على جائزة الجمهور، وفاز بجائزتي أفضل مكساج وتصوير الفيلم المغربي آدم، وأحسن موسيقى فاز بها الفيلم السنغالي أتلانتكا، أما جائزة أحسن سيناريو ذهبت الجائزة للفيلم السوداني ستموت في العشرين.

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وفي مسابقة الأفلام الروائية القصيرة فاز بالتانيت البرونزي فيلم ماتونزي من جنوب أفريقيا، والتانيت الفضي ذهب إلى الفيلم التونسي شارتر، والتانيت الذهبي فاز به الفيلم التونسي قصة حقيقية.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة حصل فيلم با دو بور كالسكا من بوركينا فاسو على تنويه خاص، وحصد جائزة التانيت البرونزي الفيلم التونسي الغياب، والتانيت الفضي فاز الفيلم السوري إلى سما، أما التانيت الذهبي فاز بها الفيلم السوداني الحديث عن الأشجار.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة فاز بالتانيت البرونزي الفيلم السنغالي 5 نجوم، وفاز بالتانيت الفضي الفيلم اللبناني باسيفيك، أما التانيت الذهبي فاز به الفيلم التونسي من طين.

وفي مسابقة العمل الأول "طاهر شريعة" فاز بجائزة التنويه الأول الفيلم التونسي بيك نعيش، وجائزة تي في موند فاز بها الفيلم الوثائقي السوداني أوفسايد الخرطوم، وجائزة التانيت الذهبي طاهر شريعة ذهبت إلى الفيلم السوداني ستموت في العشرين.