بالصور: حلا شيحة تتعرّض للهجوم من جديد بسبب عمليات التجميل.. هكذا ردّت

أثارث صور جديدة للفنانة المصرية حلا شيحة جدلًا كبيرًا بين متابعيها؛ إذ اتهموها بالخضوع لعملية لتجميل في أنفها وشفتيها اللتين ظهرتا منتفختين بشكل ملحوظ، حيث سبق وأعلنت هنا أنها ليست ضد عمليات التجميل المنتقاه.

ونشرت حلا مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، أظهرت من خلالها شفتيها بشكل واضح، واختارت أحمر شفاه باللون البيج الفاتح ووضعت مكياجًا ناعمًا بألوان هادئة معتمدة فيه على اللون البني الفاتح للعيون.، وعلقت: “طاقة إيجابية”.

وتفاعل الجمهور مع صورها بشكل كبير ما بين مؤيد لها أكد أنها أصبحت أكثر جمالًا وإطلالتها أوضح، ومنتقد لها، خاصة مع علامات الإرهاق الواضحة أسفل عينيها.

وردت حلا على بعض التعليقات التي اتهمتها بنفخ شفتيها قائلة “منفختش حاجة”، وعبرت بايموشن بالبكاء على تعليقات أخرى، في حين تجاهلت البعض.

وفي الفترة الأخيرة أثارت حلا شيحا جدلًا كبيرًا بين متابعيها على السوشال ميديا، إما بتعليقاتها أو صورها والتي اتسمت بالجرأة، حيث ظهرت بمايوه للمرة الأولى منذ خلعها الحجاب.

وكانت حلا نشرت صورة خلال تواجدها برفقة عدد من النجوم على أحد شواطئ الجونة ظهرت فيها وهي ترتدي البكيني، وتختفي خلف الفنانة دينا الشربيني، وحصدت الصورة على العديد من التعليقات التي اعتبرتها إطلالة صادمة للفنانة العائدة من الاعتزال.

الفنانة المصرية تعرضت لسيل من الانتقادات بسبب الجرأة التي ظهرت بها في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، والتي تبعتها بصورة البكيني، وذلك بعد سنوات طويلة من الاعتزال وارتداء النقاب.