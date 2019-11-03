فايز المالكي يطمئن محبيه بعد خضوعه لعملية جراحية

طمأن الفنان فايز المالكي جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، على حالته الصحية، بعد خضوعه لعملية جراحية.

وأوضح المالكي من خلال تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أنه أجرى عملية جراحية بسيطة لإزالة لحمية من الأنف، مبيناً أنه الآن يتمتع بصحة جيدة.

وقال في تغريدته التي جاءت رداً عن سؤال بعض المتابعين عن صحته: “الله يسلمكم يا جماعة أنا سويت عملية بسيطة جداً لإزالة لحمية من الأنف، والله ما فيني إلا العافية، ومن الترند والحماس يمكن أسوي إزالة مرارة”، في إشارة إلى الهاشتاق الذي تصدر “ترند السعودية” اليوم للاطمئنان على صحته.