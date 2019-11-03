بالفيديو.. أسما منير تبكي على الهواء: الشيخ الشعراوي لو كان عايش كان سامحني

خرجت الإعلامية أسما شريف منير عن صمتها، بعد ارتفاع موجة الانتقادات التي وُجهت لها بسبب تصريحاتها عن إمام الدعاة محمد متولي الشعراوي.
وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، من خلال برنامج الحكاية المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر، " انا مش مصدقة اي حاجة ولله العظيم من امبارح، الموضوع بدأ كنت تعبانة صحيًا ونفسيًا الفترة اللي فاتت، وقولت إني عاوزة أسمع لشيخ يقنعني ويبقى بسيط وأفهمه، ومعنى كلامي إني محتاجةأقرب من ربنا أكتر، ودي طريقتي مع متابعيني.
وأوضحت أسما منير أنها نادمة بسبب تعليقها علي أحد المتابعين بعد ترشيحه الإمام محمد الشعراوي لها، دخلت كتبت وكنت عاوزة أموت نفسي إني قولت كده بجد، بشوف الشيخ الشعراوي طول عمري مع جدي، ومكنتش بفهم حاجة، ولما كبرت شوفت حاجة فيها تطرف، ومش هقول الكلمة دي تاني لحد ما أموت، قولت الجملة
ودخلت أسما فى حالة من الحزن الشديد والبكاء بعدما تم سب والدها والدتها بسبب الواقعة، "أبويا معملش حاجة واتشتم، وبيحطوا صور وهو يقوم بتمثل أحد الادوار لواحدة ست، وتم اختيار صور مستفزة لي ، عشان يقولوا واحدة زي دي تتكلم، وأنا حقيقي مكنش قصدي حاجة خالص، أنا مش مصدقة نفسي ومش مستوعبة.
وأكددت قائلة، إنها دائما ضد التنمر وضد العنف، وليست من طبيعتها على الإطلاق، وان الشيخ الشعراوي لو كان عايش مكنش رد فعله بالعنف ده.. وأكيد كان سامحني.
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