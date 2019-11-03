فيديو.. سمية الخشاب تعترف: أحمد سعد ليه عندي فلوس بس بيساومني

تواصلت الفنانة سمية الخشاب هاتفيًا من برشلونة، مع الإعلامي عمرو أديب من خلال برنامج "الحكاية"، وذلك بعد انتشار أخبارًا تفيد حصول طليقها المطرب أحمد سعد على حكم بحبسها لمدة ثلاث سنوات في قضية شيك بدون رصيد.

بدأت سمية حديثها بأنها أعتادت علي مثل تلك الأخبار وتوقعتها، وسردت تفاصيل ما حدث، فقالت: "أنا أتعامل مع أهم بنوك في مصر و سمعتي معروفة ولم يُرد لي شيك من قبل، لكن ذلك الشيك كان عبارة عن إنهاء لبعض الأمور المادية بيننا وتسلمه مني قبل انفصالنا رغم أن

لي حقوق كثيرة تنازلت عنها و كنت كريمة معه لأخر لحظة، حتي أنني تغاضيت دمائي المهدرة و الطحال الذي انفجر بسببه ولم أعرضه لمساءلة قانونية".

واعترفت سمية الخشاب في مداخلتها ببرنامج الحكاية بأحقية أحمد سعد للأموال قيمة الشيك، لكن الأزمة حدثت بسبب عدم تواجدها تلك الفترة في مصر ولا تملك في حسابها ما يكفي لسداد الشيك، ولذلك طلبت منه مُهلة حتي تعود.

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وطمأنت سمية جمهورها ومحبيها بأنها بخير و

تستمتع بوقتها في برشلونة حيث ذهبت إلي هناك لتكريمها، أما فيما يخص الشيك فان المحامي الخاص بها سوف ينهي الأمر و طليقها سوف يتسلم أمواله، وأوضحت بأنها تفاجأت بالحكم القضائي ولم يتم إعلامها.

سمية الخشاب: أستنجد بالقانون المصري لإرجاع حقي

وفجرت سمية الخشاب في نهاية المكالمة مفاجأة بأنها تملك تسجيلات بصوت طليقها أحمد سعد وصلت إليها عن طريق وسطاء بينهم، ينكر فيها معرفته بكل ما يخص الشيك بدون رصيد والقضية المرفوعة ضدها، و توعدت له بسبب ما حدث بأن تتراجع عن جميع الإتفاقيات التي أبرمتها معه بالتنازل عن حقوقها رغم مساومته لها، وفي النهاية استنجدت بالقانون المصري لإرجاع جميع حقوقها.

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