بالصور.. هند صبري تعود لمنصة تتويج أيام قرطاج السينمائية بعد ٢٥ عامًا بـ"نورا تحلم"

اقتنص الفيلم التونسي "نورا تحلم" التانيت الذهبي لجائزة أفضل فيلم بأيام قرطاج السينمائية، بينما فازت بطلته النجمة هند صبري بجائزة أفضل ممثلة لتعود النجمة التونسية لمنصة تتويج المهرجان العربي الأقدم بعد ٢٥ عامًا منذ أخر تتويج لها عام ١٩٩٤، وكانت أصغر ممثلة تحصد الجائزة حيث لم تتجاوز وقتها ال١٦ عامًا.



وجهت هند الشكر في كلمتها لفريق عمل الفيلم، وتحدثت عن مرور ربع قرن منذ فوزها بالجائزة نفسها، وشكرت الراحل نجيب عياد والمخرجين الكبار مفيدة تلاتلي

ونوري بوزيد.واضافت هند انه وبرغم مرور ربع قرن على أولى جوائزها وعملها بالسينما فالسينما التونسية في قضايا المرأة رهينة بقوانين تدفعها للامام ومجتمع يحاول عرقلة هذا احيانا لكن وبكل تأكيد فالمرأة التونسية تريد أن تنطلق للامام.وكان الفيلم قد رفعت عروضه شعار كامل العدد ضمن فعاليات المسابقة الرسمية للدورة الـ٥٣ من أيام قرطاج السينمائية، حيث حضره جميع أفراد طاقم العمل حتى التقنيين منهم، و عدد كبير من الفنانين التوانسة والعرب والأفارقة المشاركين بافلامهم في، بالإضافة لعدد كبير من الجمهور العادي، وهو العرض الأول للفيلم في بلده تونس.



يشار إلي أن فيلم "نورا تحلم" تأليف وإخراج هند بو جمعة، إنتاج بروباغندا عماد مرزوق، بطولة النجمة هند صبري، لطفي العبدلي، حكيم بومسعودي، ايمان الشريف، جمال ساسي، وسيف ظريف.



جدير بالذكر أن "نورا تحلم" كان قد عرض دوليا في عدة مهرجانات عالمية كبرى حصد فيها أربعة جوائز اثنتين تمثيل نسائي لهند صبري وافضل فيلم وجائزة تمثيل رجالي للطفي العبدلي، ليصبح إجمالي عدد جوائزه ستة جوائز، اصبحت سبعة بعد جائزة الاتحاد العام التونسي للمخرجة المساعدة سوسن الجمني.