علمنى حبك و على اد الشوق على مسرح أوبرا دمنهور

أقيم الليلة أول حفل فنى من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثامنة والعشرون على مسرح أوبرا دمنهور
بدأ الحفل بموسيقى دقات قلب ألحان أحمد فؤاد حسن ، ثم صعدت المسرح الفنانة غادة ادم لتشدو ب حيرت قلبي، و غنى لى شوي شوى، و عزف الفنان جهاد عقل مقطوعات موسيقية متنوعة منها:
كما احيا الفنان الكبير فؤاد زبادي الفاصل الثانى وسط تفاعل من الجمهور، وقد استقبله بترحاب شديد، و غنى مجموعة متنوعةمن الأغنيات هى: سنة و سنتين، ما بيسألش عليا ابدا، الورد جميل، الناس المغرمين، امانه عليك ياليل طول، شفت حبيبي، ساكن في حي السيده بمصاحبة فرقة الحفني قيادة المايسترو هشام نبوي حيث تقيم دار الأوبرا المصرية بعض فعاليات المهرجان بدمنهور
ويشمل برنامج المهرجان هذا العام 37 حفلا يحييها 92 مطربا ومطربة و22 فرقة موسيقية من 7 دول، هي مصر ولبنان وسوريا والمغرب والأردن والعراق وسلطنة عمان.
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