شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. حكيم يتعاون مع الشاعر عصام شعبان فى الألبوم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشاعر عصام شعبان من تسجيل أغنية من ألبوم المطرب حكيم الجديد، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وهو التعاون الأول بينهما.

وقال عصام، لـ"الخليج 365"، إن الأغانى تحمل طابعا جديدا ومختلفا غير أعمال حكيم السابقة، وهى من ألحان عبدة سليم، وتوزيع الموسيقى أشرف البرنس، وهندسة صوت أحمد جودة، ولم نستقر على اسم الأغانى حتى الآن، وأتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور أثناء وقت طرح الألبوم.

يذكر أن آخر أعمال حكيم هى أغنية "متجمعين" التى غناها فى افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، وهى من كلمات محيى حوار، وألحان شريف حمدان، وتوزيع طارق عبد الجابر، وقام بتسجيل الصوت والمكساج المهندس أمير محروس، ومن إخراج المخرج ياسر سامى.