شاهد.. حلا شيحة: الحجاب ليس الأساس في الاسلام بدليل أنه مذكور في نصف القرآن!

كتب امير فتحي في الأحد 3 نوفمبر 2019 02:52 صباحاً - تحدثت الفنانة المصرية حلا شيحة عن قصتها مع الحجاب والنقاب في حوار مصور عبر قناة CutheCrap على اليوتيوب.

وقالت حلا شيحة: “ارتديت الحجاب بعد فترة طويلة من عدم الراحة والتكيف بين حبي للتعمق للدين والصلاة والدفء الذي كنت أشعر به عند ارتدائي الحجاب أثناء الصلاة، وبين عملي كممثلة، كان سني وقتها صغيرا ولم أتمكن من الموازنة والعيش في المنتصف كما أمرنا الله”.

وتابعت: “نربي أبناءنا على مفاهيم خاطئة قائمة على الخوف من الله والعقاب، وعلينا تربيتهم على حب الله والتقرب منه، ومن بينها ربط الحجاب بالجنة والنار، بالتأكيد الله يحب الحجاب ولكنه ليس الأساس أو الأولوية في الدين بدليل أنه مذكور في سورة (النور) في منتصف القرآن وليس في سورة (البقرة) مثلا في بداية القرآن”.

واستطردت: “هناك محجبات يحبون الحجاب ومنهم أيضا محجبات لأن شعرهم لا يعجبهم!”.

وأضافت: “الله هو الرحمن الرحيم بدليل أننا نخلع الحجاب ولا يعاقبنا ويسامحنا