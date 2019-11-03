بعد الحكم بحبسها 3 سنوات.. سمية الخشاب تتهم طليقها احمد سعد بالبلطجة

كتب امير فتحي في الأحد 3 نوفمبر 2019 02:52 صباحاً - صدم جمهور الفنانة سمية الخشاب اليوم بعد صدور حكم قضائي بحبسها لمدة 3 سنوات بعد طلاقها من أحمد سعد والذي حرك دعوى قضائية ضدها مؤخراً.

وأصدرت محكمة جنح الدقي بالقاهرة اليوم حكماً بحبس الفنانة سمية الخشاب لمدة 3 سنوات مع دفع غرامة 50 ألف جنيه بعد اتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد إلى طليقها أحمد سعد، والذي دخل على خلاف قضائي معها في الفترة الأخيرة بع طلاقهما.

وفي اول تعليق لها على قرار حبسها، اتهمت سمية الخشاب، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو اديب في برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “ام بي سي مصر”، طليقها بالبلطجة.

وقالت سمية الخشاب: “كنت حاخذ الشيك منه وارجعله شيك بمبلغ ثاني فدخلنا بمساومات ودي عندها كثير اوي وانا لازم اخذ منها ودخلنا في كلام ما لوش لازمة فانت بتشتغل مع عصابات ولا انت بتهدد”.

وتابعت سمية الخشاب: “نحن في مصر يا استاذ احمد سعد ومصر دولة قانون ودولة محترمة فيها رجالة بيحموا حقوق الناس”.