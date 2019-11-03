فجر السعيد تكشف عن تطور جديد وهام في حالتها الصحية.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 3 نوفمبر 2019 02:52 صباحاً - كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عن تطور جديد وهام في حالتها الصحية وذلك بتمكنها من المشي مجددا.

وكتبت السعيد معلقة على فيديو نشرته عبر حسابها في تويتر : ” دكتور محمد.. اعجز وأقول الله يجزاك خير .. وعدتني بأن أعود للمشي والحمد لله بفضل الله وجهودك بديت أتحسن”.

وأضافت السعيد من خلال مقطع الفيديو أن دكتور محمد قنجراوي استلمها وهي معوقة لا توجد بها عضلة واحدة تتحرك وتابعت “واليوم الحمد لله تستطيع المشي بفضل الله وجهود الدكتور”.

وكانت السعيد قد كتبت قبل أيام معربة عن سعادتها بقرب عودتها إلى البلاد عقب آخر عملية جراحية ستجريها في باريس.