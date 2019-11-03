كندة علوش تكشف وجه ابنتها لأول مرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة السورية كندة علوش متابعيها، وكشفت عن وجه ابنتها الأولى والوحيدة «حياة» لأول مرة، احتفالاً بعيد ميلادها الأول.

كندة لم تنشر صورة حديثة لابنتها، وقررت نشر صورة لـ«حياة» بعد اتمامها الأسبوع الأول من عمرها وهي بين أحضانها، وهنأتها بتعليق مؤثر كتبت فيه: «عم صدق انو مرت سنة.. الحمدلله على أحلى هدية الله بعتلنا ياها.. الله يخليها ويحميها ويقدرنا نهتم فيها ونسعدها الله يخليلكم ولادكم ويطعم كل مشتهي».

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فانز كندة تفاعلوا مع الصورة بشكل كبير عبر تعليقات هنأوا فيها النجمة السورية بعيد ميلاد ابنتها، متمنيين لها حياة سعيدة وناجحة، ولفت أغلبهم إلى أنها أكثر شبهاً لوالدها، الفنان المصري عمرو يوسف، بالرغم من عدم ظهور وجهها كاملاً.

يُذكر أن كندة علوش وعمرو يوسف احتفلا بزفافهما يناير 2016 مرتين، الأولى كانت في حفل أسري بفندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، والثانية كانت بحفل ضخم حضره باقة من ألمع نجوم الوطن العربي بفندق كاتاراكت بأسوان، وقد رُزق الزوجان بمولودتهما الأولى «حياة» نوفمبر 2018.