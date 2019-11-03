عمرو دياب يحيي حفل غنائي كبير في المنارة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري عمرو دياب حفلا غنائيا كبيرا في قاعة المنارة بالقاهرة الجديدة، وذلك وسط حضور جماهيري كبير.

عمرو صعد على المسرح على أنغام أغنيته “الليلة” وسط تفاعل كبير من الجمهور، وقدم مجموعة كبيرة من أغنيات ألبومه الجديد” أنا غير”، منها “قدام مرايتها” التي غناها مرتين بناء على طلب الجمهور.

الفنان المصري قدم أيضا أغنية “يوم تلات”، والتي غناها مرتين أيضا بناء على رغبة الجمهور، والذين طالبوه أيضا بغناء الأغاني التي سيطرحها ضمن الألبوم خلال الفترة القادمة.

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عمرو لبى طلب جمهوره، وقدم مقطع من أغنية “أول يوم في البعد”، وقال لجمهوره إنه سيطرحها خلال الأيام القادمة، وأكد أن الألبوم الجديد يحتوي على مفاجآت.

وكان الفنان المصري عمرو دياب قد أحيا مؤخرا زفاف «شريف» نجل الفنان هاني شاكر، والذي أقيم في واحد من أكبر فنادق القاهرة بحضور نخبة من ألمع نجوم ومشاهير المجتمع المصري والعربي.

وشهد الحفل حضور الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة التونسية لطيفة، النجمة ليلى علوي، رجاء الجداوي، أيتن عامر، وغيرهم.