ميريام فارس تتألق في جلسة تصوير شتوية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة اللبنانية ميريام فارس لجلسة تصوير حديثة، تألقت فيها بإطلالة شتوية أنيقة.

ميريام تألقت في الجلسة بإطلالة من دار أزياء “ردتاج”، حيث أطلت بفستان من الكاروهات الصغيرة السوداء والبيضاء مع أزارر صغيرة من الأمام باللون البني، ولفت حزام بني رفيع حول خصرها، ونسقت معه معطفا بنفس اللون والنقشة.

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الفنانة اللبنانية أكملت شعرها بتسريحة شعر كيرلي منسدلا، وتزينت بمكياج ترابي قوي، وإكسسوارات رقيقة باللون البني، مع حقيبة صغيرة باللون الأبيض، في إطلالة حازت على إعجاب جمهورها كثيرا.

يذكر أن كليب «قومي» كان آخر ما طرحته الفنانة اللبنانية ميريام فارس، والأغنية من كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع حسام الدين، ماستر جاسم محمد، والكليب من إخراج شريف ترحيني.

ميريام فارس غابت عن الساحة الفنية لفترة ليست قصيرة بسبب إصابتها بوعكة صحية، خسرت على إثرها الكثير من وزنها، كما أنها أثرت كثيراً في الفنانة التي صرحت بأنها في وقت من الأوقات، فقدت الأمل في الظهور على المسرح مرة أخرى من شدة المرض.