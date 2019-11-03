ديانا كرازون تحتفل بعيد ميلادها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

فوجئت الفنانة الأردنية ديانا كرازون بحفل كبير أعده أهلها وأصدقائها خصيصا لها، احتفالا بعيد ميلادها.

الفنانة الأردنية شاركت جمهورها بمجموعة صور ومقاطع فيديو من أجواء الحفل، والتي أظهرت تزيين المكان بالبالونات الملونة، والكثير من الورود، بالإضافة لقالب تورتة صغير باللون الوردي.

أهل وأصدقاء ديانا أهدوها أيضا باقة ضخمة من الورد الأحمر، مما أسعدها كثيرا، ووجهت الشكر لهم، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

ديانا كتبت: ” الله لا يحرمني منكم.. أمي اهلي اصدقائي وكل الناس يلي بتحبني بحبكم ..بدعي لحالي الله يعطيني السعاده وراحه البال وجبر الخاطر.. شكرا لكل رساله وصلتني منكم 30/10/2019”.

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والفنانة الأردنية ديانا كرازون من مواليد 30 أكتوبر عام 1983، أي أنها تبلغ من العمر حاليا 36 عاما.

وكانت الفنانة الأردنية ديانا كرازون​ قد علقت مؤخرا على أنباء زواجها من رجل أعمال، مؤكدة أن كل ما يُنشر عن هذا الموضوع شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضافت:”أتمنى أتزوج من خارج الوسط.. ومستعدة أعتزل من أجل الزواج.. وأنا كنت في علاقة مع أحد الأشخاص ووصلت معاه لنقطة قد ما هو صار يتحجج.. فأنا قولتله إيش بدك أعتزل.. أنا بعتزل مشانك لأن الفن ما راح يدوم لي.. هيدوم لي شي واحد عيلتي وزوجي وولادي”.

الفنانة الأردنية أكدت أنها تلقت العديد من عروض الزواج من شخصيات مهمة، لكنها رفضتها لأنها كانت جميعها عرفيا.