حفل إطلاق أغنية دنيا بطمة «ندمانة» بحضور عائلتها وأصدقائها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

أقامت الفنانة المغربية دنيا بطمة حفلا كبيرا لإطلاق أغنيتها الجديدة “ندمانة”، في أحد الأماكن االكبرى.

الحفل شهد حضور زوج دنيا بطمة، المنتج محمد الترك، ووالدتها وأخواتها، كما حضر عدد كبير من أصدقائها، بالإضافة لحضور كثيف من جمهورها، الذين حرصوا على التقاط الكثير من الصور التذكارية معها.

الفنانة المغربية تألقت في الحفل بفستان ضيق لامع مزين بالريش من أعلى، وجمعت شعرها للخلف في تسريحة كلاسيكية، وتزينت بمكياج قوي.

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دنيا شاركت متابعيها بمجموعة صور من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “شكرا جزيلا على حضوركم الله يكبر بكم شكرا على مشاركتكم فرحتي #ندمانة”.

وأغنية “ندمانة”، من كلمات وألحان إيهاب أمير، وتوزيع Roone، وإخراج محمد الترك.

وقد تعرضت الفنانة المغربية دنيا بطمة لانتقادات بسبب ظهورها في كليب الأغنية وهي تجلس في حوض الاستحمام “البانيو” الممتلئ بالماء ورغوة الصابون قبل أن تنزلق داخله تماماً، وهو ما أثار استياء عدد كبير من جمهورها، واتهموها بالجرأة الشديدة.