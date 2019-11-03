الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي تبرر خلعها حجابها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صدمت الفنانة والإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي جمهورها بظهورها مؤخرا بعد أن تخلت عن الحجاب تماما، مما عرضها للكثير من الانتقادات.

وفي أول تعليق لمشاعل على هذه الانتقادات، قالت خلال لقائها في برنامج “Et بالعربي”، إنها لم تكن محجبة من الأساس، ولكنها كانت تضع طرحة على نهاية رأسها، لافتة إلى أن بعض الأشخاص يسمون هذا حجاباً لكنها لا تعتبره حجابا.

كما علق الفنان أحمد خميس، زوج الفنانة الإماراتية، على الأمر، بقوله إنهما لن يتمكنا من إرضاء الناس مهما فعلا.

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وكان أحمد خميس قد علق من قبل على خلع زوجته للحجاب، بقوله: “هذا الشيء ما يخصني أبدا هو يخص مشاعل.. لانه حرية شخصية”.

وتابع: “إذا هي تريد ترتدي حجابها ترتديه أو لأ، وإذا هي كانت تبي تلبس حجاب أهل الدين أو هي فقط تلبسه عشان أهلها قالولها على هذا الموضوع أنا ما عندي مشكلة”.

واختتم كلامه بقوله: “أقول لكم على شيء، أي قرار هي تاخذه أنا معاها، موضوع الحجاب والعباية حرية شخصية لها والقرار في هذا الأمر يرجع لها”.