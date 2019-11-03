صلاح عبدالله «جد» للمرة الثانية.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

وضعت ابنة الفنان المصري صلاح عبدالله، والتي تدعى “شروق” طفلها الأول، والتي أطلقت عليه اسم “مراد”، ليحصل بذلك الفنان على لقب “جد” للمرة الثانية، حيث أنه له حفيدة أخرى من ابنته الكبرى “دنيا”.

الفنان المصري نشر صورة له من أمام غرفة الطفل بالمستشفى، وعبر عن سعادته الشديدة، بقوله: “#المُراد والخُلاصة إن صاصا.. جد كرمة بنت دنيا..بقى جد لمرة تانية لأحلى وااااااااااااد”.

وأضاف: “وشروقي قامت بالسلامة، بنتي بقت أحلى ماما، والعلامة والكرامة إنت يااستاذ مُراد ((ربنا يبارك فيه ويجعله باراً بوالديه))”.

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ووجه الشكر لإدارة المستشفى، بقوله: “وشكراً لـمدير مستشفى #الندى_بيڤيرلي_هيلز أ.د Omar Abdelaziz وشكراً من الأعماق للأصدقاء أ.د/أحمد حسين أستاذ أمراض النساء والتوليد،أ.د/محمد حسين أستاذ التخدير”.

وكان الفنان المصري صلاح عبدالله قد تعرض مؤخرا لأزمة صحية يخضع بسببها يخضع لعدد من الفحوصات الطبية.

صلاح عبدالله، نشر تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”: “المفروض أصوم ١٢ساعة عشان التحاليل، أدعولي وقولولي هيا السجاير تفسد هذا الصيام، أكيد لا، مش كدا؟”.

وحصدت تدوينة صلاح عبدالله، على العديد من التعليقات التي ردت بشكل ساخر على حكم لسجائر، كما تمنت له دوام الصحة.