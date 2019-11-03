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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تحدثت الفنانة المصرية بسمة، عن مشاركتها في فيلم “النعمة والطاووس”، والذي يعد أحد أجرأ أعمالها الفنية، مع الفنان مصطفى شعبان، والذي عرض في عام 2002.
وقالت خلال لقائها في برنامج “أسرار النجوم”، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر “نجوم إف إم”: “الفيلم كان للمخرج الراحل صلاح أبو سيف، وظل يتقدم به للرقابة لمدة 30 عامًا، وخلال هذه الفترة كان هناك في ترشيحات لأبطال كثيرة جدا”.
وأضافت: “الفيلم ظل يؤجل رقابيًا لمدة 30 سنة، إلا أنه كان فرصة جيدة لي وتحدث عن موضوع مسكوت عنه”.
الفيلم تدور قصته حول معالجة فشل العلاقات الحميمية والتواصل الجسدي بين الزوجين، من خلال الاستعانة بطبيبة نفسية متخصصة.
كما تحدثت عن مشاركتها في فيلم “الناظر”، مع الراحل علاء ولي الدين، مؤكدة أن ترشيحها للدور جاء من خلال المخرج شريف عرفة، الذي كان ضيفا على برنامجها التليفزيوني “افطر معانا” وسألها هل مثلتي في فيلم “المدينة” فأجابت بنعم.
وتابعت: “عقب ذلك السؤال بعدة أيام هاتفني علاء ولي الدين، وقالي عايزين نقابلك عشان بنعمل فيلم، وذهبت لمقابلتهم وكنت اتخذت قرار إني هكون في هذه التجربة لأنها فرصة إني أجرب في فيلم تجاري، وتعلمت الكثير منها”.
كانت هذه تفاصيل خبر بسمة عن أجرأ أفلامها: تم تأجيله 30 سنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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