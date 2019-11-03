نجلاء بدر: أتمنى حذف هذا المشهد من أعمالي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية نجلاء بدر، عن مشاركتها للفنان خالد أبو النجا، في فيلم «قدرات غير عادية»، والذي عرض في عام 2015.

وقالت في حوار تلفزيوني سابق لها: “نفسي أمسح مشهد البوسة مع خالد أبو النجا، كان صعب مشاهدتي ليه وأنا في السينما مع إني أديته عادي.. وأنا بمثل كنت حياة لكن لما كنت في السينما كنت نجلاء”.

وأضافت: “الموضوع كان صعب نفسيا وقعدت فترة كتيرة متضايقة حسيت إنه تم اغتصاب حاجة مني من غير إرادتي، وأنا وخالد أصلا اتوترنا ومش هكررها تاني”.

الفيلم بطولة خالد أبو النجا، نجلاء بدر، ومحمود الجندي، وعدد كبير من النجوم، والفيلم من إخراج داوود عبدالسيد.

Advertisements

تدور قصة الفيلم حول (يحيى) الذي يفشل بحثه العلمي عن القدرات غير العادية في البشر، ويُجبر على أخذ إجازة من عمله وحياته المعتادة سارحًا بلا هدف، يستقر في بنسيون على البحر مع محمود الجندي وحسين عابدين، ونجلاء بدر وابنتها.

ويجسد خالد أبوالنجا، شخصية باحث علمي، يعمل بحث على القدرات الغير عادية، وتمتلك ابنة نجلاء بدر قدرات غير عادية وتقرأ الغيب وتحرك الأشياء من مكانها بعينيها، وترتدي نجلاء بدر خلال أحداث الفيلم النقاب للهروب من الشرطة التي تبحث عنها.