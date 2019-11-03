حنان ترك تحذر متابعيها من منتحلي شخصيتها.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة- متابعات الخليج 365

حذرت الفنانة حنان ترك، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، من وجود صفحات مزيفة تحمل اسمها وتتكلم على لسانها.

ونشرت حنان ترك، صورة لمنشور لإحدى هذه الصفحات وهي تدعوا لتوجيه اسئلتهم على هاشتاج إسأل حنان وأنها ستقوم بالرد عليهم.

وعلقت حنان ترك على الصورة قائلة: “أرجوا من الجميع تحري الدقه فيما ينشر مني و عني حيث أني لا أمتلك غير صفحة واحدة رسمية و موثقة علي انستجرام و تويتر وهذا الحساب علي الفيسبوك و جاري توثيقه وأنا غير مسؤله عن أي شيئ ينشر الا علي هذه الحسابات الموثقه رسمياً ...واشكركم شكراً جزيلا. حنان ترك في ٢ نوفمبر ٢٠١٩”.

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يذكر أن الفنانة منة زكي، ردت مخؤصا على سؤال خلال استضافتها في برنامج “أسرار النجوم”، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر “نجوم غف إم”، حول عودة حنان ترك لتمثيل مرة أخرى قائلة: ” هي متزوجة ولديها أبناؤها ومبسوطة جدا”.

وأضافت: “كل ما آراها أحثها على العودة ولكن هي سعيدة بحياتها الحالية جدًا”، ووصفتها بأنها موهبة جبارة ولديها قبول غير عادي على الشاشة وما زالت صاحبة روح رائعة.

يذكر أن حنان ترك أعلنت اعتزالها الفن رسميًا من خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي نيشان في برنامج “أنا والعسل”، والذي كان يعرض على فضائية “الحياة”، أثناء لقائه مع الفنانة سمية الخشاب في أغسطس 2012 حينها قائلة: “أنا قررت بفضل الله اعتزالي للتمثيل في اللحظة دي هي الخطوة اللي كنت أتمناها من الله سبحانه وتعالى يعني أخت تريز المسلسل الأخير ليا في التمثيل”، وعادت حنان ترك بعد 7 سنوات وشاركت في أعمال دوبلاج للأطفال فقط.