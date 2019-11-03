أحلام تُصالح متسابق "ذا فويس" بمفاجأة غير متوقّعة بعد استبعاده.. كيف ردّ؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صالحت الفنانة الإماراتية أحلام، المتسابق الفلسطيني أمجد ديب، بمفاجأة غير متوقعة، بعد خروجه من سباق برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس" في مرحلة المواجهة وقبل بداية العروض المباشرة.

وأدّى أمجد أغنية "أنا جيت" للفنانة ميادة الحناوي، إلا أن لجنة التحكيم لم تقتنع بأدائه، ليغادر السباق بعدما فضّلت أحلام اختيار المتسابقة المصرية إيمان عبد الغني، لتتأهل مع فريقها إلى مرحلة العروض المباشرة.

وبكى المتسابق الفلسطيني متأثرًا بإعلان مغادرته البرنامج، إلا أن الفنانة الإماراتية توجّهت نحوه وأكّدت له على موهبته في الغناء.

ووعدت أحلام، أمجد، بإنتاج أغنية له على نفقتها الخاصة، تعويضًا لعدم تأهله للعروض المباشرة في حلقة السبت من مرحلة المواجهة في برنامج "The voice".

ومن جانبه تفاجأ المتسابق الفلسطيني بعرض أحلام، وقام بتقبيل يدها تقديرًا منه لمبادرتها الطيبة بعد خروجه من السباق.

واعتادت أحلام على خطف الأضواء في حلقات برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس"، أحيانًا بمداعبة المتسابقين بطرق لافتة، وتارةً بحديثها المثير دائمًا مع راغب علامة ومشاكستهما لبعضهما أمام الجمهور.

ومن بين المواقف التي جمعت أحلام براغب مؤخرًا، عندما أحرجها الأخير خلال الحلقة السادسة من برنامج "ذا فويس" والحلقة الأولى من مرحلة المواجهة، وذلك بسبب موهبتين من فريق الفنانة سميرة سعيد.

وصعدت المتسابقتان رباب ناجد وسندي لطي، على مسرح "ذا فويس" لأداء أغنية "وحياتي عندك" للمطربة الراحلة ذكرى، وأبدعتا في تقديمها وحازتا على تفاعل الجمهور في المسرح وإشادة المدربين بهما.

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أحلام أبدت رأيها في المتسابقتين، في إطار مساعدة سميرة سعيد على اختيار مناسب لإحداهما وقالت إنهما تغنيان بشكل جيد وكل واحدة منهما تقدم الأغنية بطريقتها ولها منطقة "سلطنة" بعيدة عن الأخرى.

وخصّت أحلام المتسابقة رباب بتعليق آخر وهو أنها تغني بطريقة بها حالة من الفرح رغم أن الأغنية مليئة بالحزن والشجن وكان عليها أن توصل إليهم إحساس بالألم خلال أدائها للأغنية.

وأكّد الفنان اللبناني راغب علامة أن الموهبتين أمتعتاه بأدائهما لأن كل صوت منهما يتمتع بخصوصية، مشيرًا إلى أن سندي تفوّقت بصوتها وقوة استعمالها للعُرَب، منوهًا إلى أن رباب كانت رائعة أيضًا.

وخالف الفنان اللبناني أحلام في الرأي فقال إنه لا يوافق الأخيرة في قصة إبداء الحزن في الأغنية، مستطردًا: "أحلام حسب مزاجها هي بتقول لازم تضحك يبقى تضحك أو لازم تحزن يبقى تحزن، أنا مش معها بهيك موضوع".

ومع مجيء وقت الاختيار قامت سميرة سعيد باختيار المتسابقة سندي لطي، للصعود معها إلى مرحلة العروض المباشرة المنافسة بها على اللقب، غير أنها طلبت من زملائها المدربين أن يخطفوا رباب ناجد طبقًا لقواعد البرنامج.

ورغم أن تعليق أحلام على المتسابقة رباب ناجد كان سلبيًّا بعض الشيء إلا أنها وعلى ما يبدو أرادت أن تنتصر لرأيها فعاندت راغب علامة وقامت بخطف المتسابقة "رباب" وضمتها إلى فريقها، وتم هذا بشكل سريع منها خاصةً أن محمد حماقي ظهر صوته وهو يقول: "يلا يا راغب" إلا أن أحلام سارعت بالضغط على الزر.

وانطلقت السبت الحلقة الثانية من مرحلة المواجهة في الموسم الخامس من برنامج The Voice، لتصفية المتسابقين من أجل تأهيلهم إلى مرحلة العروض المباشرة.

وبدأ الموسم الخامس من البرنامج، الشهر الماضي، وضم في لجنة تحكيمه أحلام، راغب علامة، محمد حماقي وسميرة سعيد.