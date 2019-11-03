شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد دموع وفرحة هند صبرى بجائزة أفضل ممثلة بأيام قرطاج السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نالت النجمة هند صبري جائزة أفضل ممثلة بمهرجان أيام قرطاج السينمائية عن دورها فى فيلم "نورة تحلم" للمخرجة هند بن جمعة، وصعدت هند على المسرح، وقالت كلمة اختلطت فيها الفرحة بالدموع، وشكرت كل من ساعدها فى رحلتها السينمائية وقالت: "تذكرت رحلتى منذ أول فيلم شاركت فيه واول جائزة حصلت عليها".

ثم شكرت هند صبرى مخرجة فيلمها هند بن جمعة والفنان لطفى العبدلى وكل صناع فيلم "نورة تحلم"، وأهدت الجائزة لكل السيدات العرب فى كل الدول.

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يذكر أن الدورة الحالية يشارك فيها 15 سينمائيا من منتجين ومخرجين وكتاب سيناريو وممثلين فى لجان التحكيم للمسابقات الرسمية لأيام قرطاج السينمائية 2019 (دورة نجيب عياد)، ويترأس المخرج السنغالى الفرنسى آلان جوميز لجنة التحكيم الكبرى لأيام قرطاج السينمائية 2019، وتضم لجنة التحكيم الكبرى أيضا الفنان محمود بن محمود إلى جانب السينمائى اليابانى فوكادا كودجى والمخرجة مريم بن مبارك إلى جانب الممثل الجزائرى حسان كشاش والسينمائية الزيمباوية تسيتسى دانجارمبجا والكاتبة والسيناريست والممثلة اللبنانية ياسمين خلاط.

أمّا لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية وتضم 5 أعضاء فيترأسها مدير صندوق مينا للإعلام جيروم غارى والناقد والدكتور محمد المديونى والناقدة السينمائية دجيا مامبو والمخرج المصرى محمد صيام والمخرج جون مارى تينو، أما لجنة تحكيم العمل الأول (جائزة الطاهر الشريعة) فيترأسها المنتج الفلسطينى السويدى ومدير مهرجان مالمو للسينما العربية محمد قبلاوى، ويشاركه التحكيم كل من الممثلة والمنتجة التونسية أنيسة داوود وجويل كاركازى.