شكرا لقرائتكم خبر عن برج خليفة يحتفل بعيد ميلاد شاروخان الـ54.. وملك بوليود يشكرهم بهذه الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت دولة الإمارات على الاحتفال بعيد ميلاد النجم شاروخان، وذلك بأروع طريقة ممكنة حيث كتبت اسمه بالكامل على برج خليفة بالتزامن مع عيد ميلاده.

وقد رد شاروخان على ذلك من خلال نشر فيديو يظهر فيه اسمه على برج خليفة، معرباً عن شدة سعادته بهذا الاحتفال الذى علق عليه بكتابة: "شكرًا أخى الأستاذ محمد العبار.. وشكرًا برج خليفة.. شكرًا لأنكم جعلتم لى تألقًا مشرقًا جدًّا.. كل هذا الحب واللطف لا يمكن تجاوزه، هذا هو حقًا أطول شىء رأيته.. أحبك يا دبي.. إنه عيد ميلادي وأنا الضيف".

على جانب آخر لم تقف الاحتفالات عند هذا الحد حيث حرص محبى «ملك بوليوود» كما يحلو لجمهوره تلقيبه علي الذهاب إلى منزله والتواجد فى الأسفل بصورة كبيرة لمشاركته الاحتفال بعيد ميلاده الـ 54.