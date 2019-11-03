شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يتألق فى حفل الموسيقى العربية ويختتمه بميدلى "أم كلثوم" و"ابن مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألق النجم مدحت صالح خلال حفله الغنائى ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28، وسط حضور جماهيرى كبير، وبدأ الحفل بأغنية "بنتي" التى قدمها فى تتر مسلسل "العروسة"، وسط تصفيق حاد من الجمهور الحاضر بالمسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية.

واستقبله جمهور مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28، بهتافات "كل سنة وانت طيب"، احتفالا بعيد ميلاده الذى يتزامن مع حفله، واصطحب معه أحد الشباب المكفوفين ليغنى أغنية كوكب تانى والتى اظهر نقاء صوته.

وواصل مدحت صالح على مدار ساعتين متواصلتين تقديم أشهر أغنياته خلال مشواره الغنائى منها، زى ما هى حبها، كوكب تاني، أنا ابن أبويا، ع الحلوة والمرة، أنا مش بعيد، جاى على نفسك ليه، حد غيرى، المليونيرات، زى ما أنت عايز، بالإضافة إلى غنائه ميدلى لأغنيات كوكب الشرق أم كلثوم، منها "انت عمري"، و "أمل حياتي"، واختتم الحفل بأغنية "أنا ابن مصر".

يذكر أن مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28 كرم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربى هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحرينى وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مى فاروق، الشاعر والكاتب العراقى كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهني، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربى حمدى زايد.

ويحيى حفلات المهرجان على المسرح الكبير عدد كبير من مطربى مصر والوطن العربى أبرزهم، محمد منير، مدحت صالح، مروان خوى، محمد الحلو، هانى شاكر، أنغام، عاصى الحلانى، الموسيقار عمر خيرت، وائل جسار، اصالة، كارمن سليمان، فايا يونان.

وتشارك فى المهرجان 22 فرقة موسيقية هى فرقة الفنان محمد منير، الفرقة السلطانية الاولى للموسيقى والفنون الشعبية (عمان)، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة كل من المايسترو صلاح غباشى والمايسترو أحمد عامر، فرقة المايسترو مصطفى حلمى، فرقة الحفنى بقيادة المايسترو هشام نبوى وغيرهم.

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