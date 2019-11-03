عائشة بن أحمد تهنئ هند صبري بعد فوزها بجائزة أفضل ممثلة في قرطاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد صديقتها الفنانة هند صبري، بعد فوزها بجائزة أحسن ممثلة في مهرجان أيام قرطاج السينمائية عن فيلمها "نورا تحلم". ونشرت عائشة صورة لهند، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "مبروك على جائزة أحسن ممثلة في أيام قرطاج السينمائية عن فيلم "نورا تحلم"، للمخرجة هند بو جمعة، فخورة. Advertisements فيلم "نورا تحلم" بطولة هند صبري، لطفي العابدلي، وإنتاج عماد مرزوق، وإخراج هند بن جمعة. وحصلت الفنانة هند صبري على جائزة أفضل ممثلة عن الفيلم نفسه من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة والتي عقدت في سبتمبر الماضي. يذكر أن الدورة الـ30 لأيام قرطاج السينمائية اختتمت فعالياتها أمس السبت، بإعلان جوائز الدورة.

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